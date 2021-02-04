Тихонов – Губерниеву: «Ты говоришь, что нам тебя не сожрать. Этого никто не осмелится сделать, потому что любого из нас стошнит»

Теги Александр Тихонов Дмитрий Губерниев Тина Канделаки натив Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву, который заявил, что ветеранам биатлона, написавшим в его адрес открытое письмо, его «не сожрать». 

«Своим высказыванием Губерниев подтвердил характеристику, которую дал ему норвежский журналист — неотесанный и глупый.

Заслуги оговоренных выдающихся писателей и ученых народ все равно оценил, и история поставила их на заслуженное место. Так и его деятельность народ оценит, как самовлюбленного болвана.

Я прочитал тысячи негативных комментариев о Губерниеве на различных спортивных сайтах и только один позитивный... от Канделаки.

Ты говоришь, что нам тебя не сожрать. Этого никто не осмелится сделать, потому что любого из нас стошнит. Это может сделать только Канделаки», – заявил Тихонов. 

«В погоне за дешевой популярностью вы не гнушаетесь никакими средствами». Тихонов, Привалов и другие подписали открытое письмо в адрес Губерниева

Губерниев об открытом письме в свой адрес: «Жанр коллективного доноса жив. Только вам меня не сожрать, подавитесь»

Норвежский журналист Эстен Сэтер: «Когда доходит до защиты интересов России в разговоре о допинге, Губерниев выглядит неотесанным и глупым»

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