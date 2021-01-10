Александр Логинов: «Надеюсь, меня простят за штрафной круг. На этом уровне это непозволительная ошибка»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в эстафете на этапе Кубке мира в Антхольце.

Логинов чисто провел стрельбу лежа, но после стойки ушел на штрафной круг. В итоге Россия финишировала в гонке третьей.

«Я чувствовал, что сегодня не мой ход не мои ноги. Поэтому не справился со стрельбой стоя.

Есть такой момент: приходишь и понимаешь, что просто стоишь, а не стреляешь. Мне жаль, я максимально пытался отработать, чтобы помочь команде.

Надеюсь, что меня простят за круг. На этом уровне это непозволительная ошибка, но я старался максимально близко передать для Эдуарда, чтобы он мог в борьбе работать.

Надеюсь, это идет приход моего лучшего состояния», – сказал Логинов в эфире .