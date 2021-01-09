Юрий Каминский: «Виноват перед Логиновым, что огласил информацию о смерти отца. Он не хотел этого делать»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Юрий Каминский Александр Логинов Эдуард Латыпов Оберхоф Биатлон

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу россиян в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Как Логинову удалось собраться, надо спрашивать его, не меня. Я хочу сказать, что я вчера эту информацию огласил и виноват перед Сашей, он не хотел этого делать.

Мне показалось, что лучше сбросить эту ношу с него. Может быть, он даже на меня обиделся, не знаю. По крайней мере, я перед ним виноват.

На четвертом этапе у нас особого выбора не было. Потому что, понимая состояние Саши Логинова, мы решили его поберечь и снять немножко ответственность с него. Оставался только Эдуард. Он всегда говорит, что не нервничает.

Мы с Латыповым разобрали тактические варианты на случай борьбы на финише. Один вариант – на подъеме, второй – острый, спринтерский финиш. Он все хорошо сделал.

От четвертого места приличный отрыв был, поэтому было понятно, что надо было постараться взять ситуацию и выжать максимум. Сюрприз ли, что Латыпов победил на финише? Наверное, да. Мы работали над этим.

Любому нашему биатлонисту можно много еще расти. Сегодня видели, что стрельба неидеальная была, хотя, с другой стороны, у него была идеальная лежка. Наверное, лидеры вырастают из таких маленьких побед над собой.

Что скажу скептикам? Я работаю в коллективе и считаю, что коллектив у нас очень боеспособный. Надеюсь, мы решим те задачи, который ставим перед собой», – сказал Каминский в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Победа России в биатлоне, по которой мы так скучали: забрали эстафету, разметали всех на финише 👏

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