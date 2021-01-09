Юрий Каминский: «Виноват перед Логиновым, что огласил информацию о смерти отца. Он не хотел этого делать»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону прокомментировал победу россиян в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Как Логинову удалось собраться, надо спрашивать его, не меня. Я хочу сказать, что я вчера эту информацию огласил и виноват перед Сашей, он не хотел этого делать.

Мне показалось, что лучше сбросить эту ношу с него. Может быть, он даже на меня обиделся, не знаю. По крайней мере, я перед ним виноват.

На четвертом этапе у нас особого выбора не было. Потому что, понимая состояние Саши Логинова, мы решили его поберечь и снять немножко ответственность с него. Оставался только Эдуард. Он всегда говорит, что не нервничает.

Мы с Латыповым разобрали тактические варианты на случай борьбы на финише. Один вариант – на подъеме, второй – острый, спринтерский финиш. Он все хорошо сделал.

От четвертого места приличный отрыв был, поэтому было понятно, что надо было постараться взять ситуацию и выжать максимум. Сюрприз ли, что Латыпов победил на финише? Наверное, да. Мы работали над этим.

Любому нашему биатлонисту можно много еще расти. Сегодня видели, что стрельба неидеальная была, хотя, с другой стороны, у него была идеальная лежка. Наверное, лидеры вырастают из таких маленьких побед над собой.

Что скажу скептикам? Я работаю в коллективе и считаю, что коллектив у нас очень боеспособный. Надеюсь, мы решим те задачи, который ставим перед собой», – сказал Каминский в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Победа России в биатлоне, по которой мы так скучали: забрали эстафету, разметали всех на финише 👏