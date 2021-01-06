Александр Логинов: «Меня выбило падение на финишном круге – сбил дыхание, прошел 200 метров с одной палкой»

Российский биатлонист прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце, в которой он закрыл 20 мишеней из 20.

«В любом случае эту гонку можно занести в актив. Справиться со стрельбой на такой высоте для меня было важно. В ситуации, когда все бегут быстро и стреляют точно, надо только работать на ноль.

Меня выбило на финишном круге падение – сбил дыхание, прошел метров 200 с одной палкой, воткнулся в подъем без скорости. Меня это сильно подкосило. Но в любом случае доволен», – сказал Логинов в эфире .

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