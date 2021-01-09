Эдуард Латыпов: «Эмоции очень бурные. Рад за команду, за свою страну, что мы добились золота сегодня»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Эдуард Латыпов Матч ТВ Оберхоф Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями от победы в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Эмоции очень бурные, еще не могу все понять. Я очень рад, рад за команду, за свою страну, что мы добились золота сегодня.

Сегодня команда была супер, молодцы. Всем спасибо, кто нам помогал добиться этого результата», – сказал Латыпов.

«На последней стрельбе делал работу, были эмоции, но все откинул и пошел в борьбу, бросился на последний круг, чувствовал силы, что смогу сделать на второй части дистанции. Так и получилось, мы с норвежцем догнали француза – и была финишная разборка.

По скольжению лыжи ехали чуть лучше, я знал, что на равнине у меня будет преимущество. Тренеры тактически подсказывали – оставалось только это сделать. Хорошо, что все получилось.

Я всегда стараюсь показать максимум, но не всегда все складывается так, как я хочу», – сказал Латыпов в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

💥 Сборная России прервала антирекордную серию на Кубке мира, завоевав золото в смешанной эстафете в Оберхофе. Медалей не было 43 гонки 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья