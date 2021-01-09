Эдуард Латыпов: «Эмоции очень бурные. Рад за команду, за свою страну, что мы добились золота сегодня»

Российский биатлонист поделился эмоциями от победы в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Эмоции очень бурные, еще не могу все понять. Я очень рад, рад за команду, за свою страну, что мы добились золота сегодня.

Сегодня команда была супер, молодцы. Всем спасибо, кто нам помогал добиться этого результата», – сказал Латыпов.

«На последней стрельбе делал работу, были эмоции, но все откинул и пошел в борьбу, бросился на последний круг, чувствовал силы, что смогу сделать на второй части дистанции. Так и получилось, мы с норвежцем догнали француза – и была финишная разборка.

По скольжению лыжи ехали чуть лучше, я знал, что на равнине у меня будет преимущество. Тренеры тактически подсказывали – оставалось только это сделать. Хорошо, что все получилось.

Я всегда стараюсь показать максимум, но не всегда все складывается так, как я хочу», – сказал Латыпов в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

💥 Сборная России прервала антирекордную серию на Кубке мира, завоевав золото в смешанной эстафете в Оберхофе. Медалей не было 43 гонки