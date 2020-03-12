Кубок мира. Спринт. Елисеев стартует 1-м, Логинов – 10-м, Йоханнес Бо – 13-м, Лагрейд – 43-м

29 ноября на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов.
- Дата проведения
- 29 ноября, 12.30
29 ноября на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов.
|1
|Матвей Елисеев
|2
|Йоханнес Кюн
|3
|Себастьян Самуэльссон
|4
|Тарьей Бо
|5
|Эдуард Латыпов
|6
|Владимир Илиев
|7
|Йеспер Нелин
|8
|Симон Дестье
|9
|Лукас Хофер
|10
|Александр Логинов
|11
|Арнд Пайффер
|12
|Яков Фак
|13
|Йоханнес Бо
|14
|Витаутас Строля
|15
|Кентен Фийон-Майе
|16
|Калев Эрмитс
|17
|Миха Довжан
|18
|Дмитрий Пидручный
|19
|Йоханнес Дале
|20
|Беньямин Вегер
|21
|Кристиан Гоу
|22
|Эмильен Жакелен
|23
|Антон Смольский
|24
|Теро Сеппяля
|25
|Бенедикт Долль
|26
|Лейф Нордгрин
|27
|Флоран Клод
|28
|Сергей Бочарников
|29
|Гжегож Гузик
|30
|Ондржей Моравец
|31
|Симон Эдер
|32
|Юлиан Эберхард
|33
|Андрей Расторгуев
|34
|Михал Крчмарж
|35
|Харальд Леммерер
|36
|Рене Захна
|37
|Феликс Лейтнер
|38
|Жереми Финелю
|39
|Скотт Гоу
|40
|Клемен Бауэр
|41
|Дидье Бьона
|42
|Эрик Лессер
|43
|Стурла Хольм Лагрейд
|44
|Адам Вацлавик
|45
|Ветле Шостад Кристиансен
|46
|Антон Синапов
|47
|Фабьен Клод
|48
|Тьерри Ланже
|49
|Артем Прима
|50
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|51
|Роман Елетнов
|52
|Шон Доэрти
|53
|Мартин Понсилуома
|54
|Роман Реес
|55
|Давид Коматц
|56
|Том Лахайе-Гоффар
|57
|Патрик Браунхофер
|58
|Жюль Бюрнот
|59
|Джейк Браун
|60
|Никита Лобастов
|61
|Богдан Цымбал
|62
|Александр Мухин
|63
|Алекс Цисар
|64
|Пеппе Фемлинг
|65
|Руслан Ткаленко
|66
|Апостолос Ангелис
|67
|Андржей Нендза-Кубинец
|68
|Томаш Хасилла
|69
|Дамир Растич
|70
|Марцин Швайнош
|71
|Микито Татидзаки
|72
|Якуб Штвртецки
|73
|Кирилс Матюхинс
|74
|Михал Шима
|75
|Линас Банис
|76
|Кароль Домбровски
|77
|Димитар Герджиков
|78
|Петр Пащенко
|79
|Элигиус Тамборнино
|80
|Антонин Гигонна
|81
|Райдо Ранкель
|82
|Туомас Харьюла
|83
|Максим Фомин
|84
|Шимон Бартко
|85
|Тарас Лесюк
|86
|Олли Хииденсало
|87
|Лукаш Журек
|88
|Малте Стефанссон
|89
|Себастьян Штальдер
|90
|Максим Воробей
|91
|Сергей Сирик
|92
|Адам Раннелс
|93
|Пол Шоммер
|94
|Патрик Якоб
|95
|Мартен Перрия Буттони
|96
|Лукас Фрацшер
|97
|Косуке Озаки
|98
|Благой Тодев
|99
|Ренарс Биркенталс
|100
|Семен Сучилов
|101
|Томаш Микишка