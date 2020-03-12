Кубок мира. Спринт. Елисеев стартует 1-м, Логинов – 10-м, Йоханнес Бо – 13-м, Лагрейд – 43-м

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29 ноября на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов.

Дата проведения
29 ноября, 12.30
Онлайн гонки

Этап 1, Контиолахти, Финляндия. Спринт

Стартовый лист

1  Матвей Елисеев
2  Йоханнес Кюн
3  Себастьян Самуэльссон
4  Тарьей Бо
5  Эдуард Латыпов
6  Владимир Илиев
7  Йеспер Нелин
8  Симон Дестье
9  Лукас Хофер
10  Александр Логинов
11  Арнд Пайффер
12  Яков Фак
13  Йоханнес Бо
14  Витаутас Строля
15  Кентен Фийон-Майе
16  Калев Эрмитс
17  Миха Довжан
18  Дмитрий Пидручный
19  Йоханнес Дале
20  Беньямин Вегер
21  Кристиан Гоу
22  Эмильен Жакелен
23  Антон Смольский
24  Теро Сеппяля
25  Бенедикт Долль
26  Лейф Нордгрин
27  Флоран Клод
28  Сергей Бочарников
29  Гжегож Гузик
30  Ондржей Моравец
31  Симон Эдер
32  Юлиан Эберхард
33  Андрей Расторгуев
34  Михал Крчмарж
35  Харальд Леммерер
36  Рене Захна
37  Феликс Лейтнер
38  Жереми Финелю
39  Скотт Гоу
40  Клемен Бауэр
41  Дидье Бьона
42  Эрик Лессер
43  Стурла Хольм Лагрейд
44  Адам Вацлавик
45  Ветле Шостад Кристиансен
46  Антон Синапов
47  Фабьен Клод
48  Тьерри Ланже
49  Артем Прима
50  Эрленд Овренг Бьонтегорд
51  Роман Елетнов
52  Шон Доэрти
53  Мартин Понсилуома
54  Роман Реес
55  Давид Коматц
56  Том Лахайе-Гоффар
57  Патрик Браунхофер
58  Жюль Бюрнот
59  Джейк Браун
60  Никита Лобастов
61  Богдан Цымбал
62  Александр Мухин
63  Алекс Цисар
64  Пеппе Фемлинг
65  Руслан Ткаленко
66  Апостолос Ангелис
67  Андржей Нендза-Кубинец
68  Томаш Хасилла
69  Дамир Растич
70  Марцин Швайнош
71  Микито Татидзаки
72  Якуб Штвртецки
73  Кирилс Матюхинс
74  Михал Шима
75  Линас Банис
76  Кароль Домбровски
77  Димитар Герджиков
78  Петр Пащенко
79  Элигиус Тамборнино
80  Антонин Гигонна
81  Райдо Ранкель
82  Туомас Харьюла
83  Максим Фомин
84  Шимон Бартко
85  Тарас Лесюк
86  Олли Хииденсало
87  Лукаш Журек
88  Малте Стефанссон
89  Себастьян Штальдер
90  Максим Воробей
91  Сергей Сирик
92  Адам Раннелс
93  Пол Шоммер
94  Патрик Якоб
95  Мартен Перрия Буттони
96  Лукас Фрацшер
97  Косуке Озаки
98  Благой Тодев
99  Ренарс Биркенталс
100  Семен Сучилов
101  Томаш Микишка

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