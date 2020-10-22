Губерниев о наказании Устюгова: «Остается только поздравить Фуркада с еще одним золотом Олимпиады. Много лет умолял Евгения все рассказать, но тщетно»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о решении антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS) признать Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировать его результаты с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.

Устюгов потерял личное золото в масс-старте и бронзу в эстафете Ванкувера-2010, а также золото эстафеты в Сочи-2014. Адвокат спортсмена Алексей Панич заявил, что решение будет обжаловано.

«После всех решений по Евгению Устюгову остается только поздравить с еще одной золотой олимпийской медалью!

Много лет буквально умолял Евгения все подробно объяснить в публичной плоскости, показать, рассказать, про кровь, про здоровье, почему закончил так рано, увы, тщетно. Молчание – путь в тупик! Пойду Фуркаду напишу...

И самое печальное – теперь и все наши немногочисленные успехи с 10-го по 14-й год в биатлоне перечеркнуты. Возмущаться сил нет, все надоело», – написал Губерниев в телеграме.

Антидопинговая панель CAS признала Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Он может потерять два олимпийских золота и бронзу

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