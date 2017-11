Представлена форма США для Олимпийских игр в Южной Корее

Олимпийский комитет США и компания Polo Ralph Lauren представили форму американской сборной для Олимпийских игр в Пхенчхане.

Форма выполнена в традиционных цветах – темно-синем, белом и красном. На куртках и джемперах изображен флаг США и символика НОК страны.

В представленных комплектах спортсмены будут участвовать в церемонии закрытия Игр.

Марка Polo Ralph Lauren уже в шестой раз становится экипировщиком команды США на Олимпийских играх.

Олимпиада в Южной Корее пройдет с 9 по 25 февраля.

Introducing the #TeamUSA Closing Ceremony uniforms for the Olympic and Paralympic Winter Games PyeongChang 2018, unveiled on the @TODAYshow. pic.twitter.com/QEWqQWYpQS