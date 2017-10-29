Представлен дизайн билетов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане
Представлен дизайн билетов на соревнования зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.
На лицевой стороне билета будет изображена пиктограмма для каждого вида спорта, с противоположной стороны – снежинки, состоящие из букв корейского алфавита хангыль.
Каждый билет будет иметь голограмму, штрих-код, имя покупателя и другие защитные элементы, чтобы снизить риск подделки.
Билеты поступят в продажу 1 ноября.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.
Представлен дизайн олимпийских медалей Пхенчхана-2018
Фото: pyeongchang2018.com
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