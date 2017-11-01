Gracenote: Германия выиграет медальный зачет Пхенчхана-2018, Россия займет 8-е место

Компания Gracenote опубликовала виртуальную медальную таблицу Пхенчхана-2018.

Таблица основана на результатах спортсменов за последние годы, включая Сочи-2014.

Прогнозируется, что в медальном зачете победит Германия (35 медалей), Норвегия – 2-я (32), США – 3-и (29), Россия займет восьмое место (21).

Больше всего медалей на Играх по прогнозу возьмут немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер (5 золотых, 1 серебряная, 0 бронзовых), французский биатлонист Мартен Фуркад (4-1-0), норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю (3-1-0), австрийский горнолыжник Марсель Хиршер (3-0-0), голландский конькобежец Свен Крамер (3-0-0) и американская конькобежка Хизер Бергсма (2-0-1).

Прогноз выступления России в Пхенхчане-2018

Золото

Мужская эстафета (биатлон)

Сергей Устюгов (скиатлон, лыжные гонки)

Евгения Медведева (фигурное катание)

Сборная России (командные соревнования, фигурное катание)

Денис Юсков (1500 м, коньки)

Павел Кулижников (500 м, коньки)



Серебро

Антон Шипулин (гонка преследования, биатлон)

Мужская эстафета (лыжные гонки)

Эстафета (санный спорт)

Александр Третьяков (скелетон)

Павел Кулижников (1000 м, коньки)

Бронза

Максим Вылегжанин (скиатлон, лыжные гонки)

Наталья Матвеева – Юлия Белорукова (командный спринт, лыжные гонки)

Женская сборная России (керлинг)

Анна Погорилая (фигурное катание)

Мужская сборная России (хоккей)

Роман Репилов (санный спорт)

Татьяна Иванова (санный спорт)

Алена Заварзина (сноуборд)

Руслан Мурашов (500 м, коньки)

Женская эстафета (коньки)

Также Gracenote рассматривает вариант, при котором сборная России не будет допущена к Пхенчхану-2018 в полном составе. От пропуска Игр Россией больше всего выиграют Германия (плюс 4 медали), Голландия (+3), Норвегия, Франция, Япония, США и Канада (все +2).