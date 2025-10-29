«Даю 20%, что арбитры РПЛ делают ставки. 80% – они просто некомпетентные и необразованные, не готовы судить на высшем уровне». Попов о судьях

Алексей Попов не исключил, что футбольные судьи в России делают ставки.

Ранее стало известно , что 371 из 571 действующих футбольных арбитров в Турции имеют аккаунты в букмекерских компаниях, а 152 судьи активно делают ставки.

«Российские судьи могут делать ставки, все мы люди. Думаю, правоохранительные органы в курсе. Если это кому-то будет надо, то они вскроют всю подноготную, но если это невыгодно, то раскрывать никто не будет. Думаю, никакого расследования не будет, у государства сейчас другие проблемы.

Ставлю ставку – 20%, что арбитры РПЛ делают ставки, но 80% даю, что они просто некомпетентные и необразованные. Они просто не готовы судить на высшем уровне. Таков уровень подготовки.

Надо у Милорада Мажича спросить, какая программа повышения квалификации арбитров. Или ему важно только, чтобы судили без скандалов?» – сказал бывший футболист «Рубина» Алексей Попов.