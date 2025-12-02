Букмекеры обеспечивают половину финансирования российского спорта, заявил Дегтярев: «Деньги на спорт есть, бюджет – 70+ млрд рублей»

Отчисления букмекеров составляют половину всего спортивного бюджета России, заявил Михаил Дегтярев.

«Деньги на спорт есть, бюджет принят. У нас увеличение по нашей кафедре, так сказать, за 70 миллиардов утвердили. Потом игорные деньги. По прошлому году берем, это 35 миллиардов было. Примерно половина бюджета. Поэтому пока результаты еще не окончательные, но тоже примерно столько же. Это те деньги, которые будут расходоваться на спорт. Плюс региональные бюджеты, госкорпорации.

Напомню, что госпрограмма «Спорт России» по поручению президента нами подготовлена, утверждена и первый год реализуется. Мы впервые начали видеть в ней все эти деньги. Мы оперируем не всеми, но их начали видеть и учитывать при планировании расходов на спорт, в том числе в регионах. Мы выпустили в прошлом году критерии для государственных программ в регионах, этого тоже никогда не делали. Таких критериев не существовало.

Мы в этом смысле наводим порядок, в том числе и в финансах. Но делаем это с одной целью – чтобы более справедливо и четко распределять средства.

С созданием Российского спортивного фонда деньги пойдут всем заявителям на конкурсной основе, это, как правило, федерации по видам спорта, на три основные цели: детско‑юношеский, массовый и адаптивный спорт. В том числе с уклоном на поддержку наших ветеранов СВО», – сказал министр спорта Дегтярев.

Кто распределит миллиарды букмекеров? Дегтярев, Иванюженков, Слуцкий и другие