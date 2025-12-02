Отчисления букмекеров в адрес Федерации бокса уменьшились в 47 раз за год

Федерация бокса России отчиталась о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров за 3-й квартал.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перевел ФБР 1,55 миллиона рублей отчислений за третий квартал. По сравнению с предыдущим кварталом отчисления выросли на 71%.

За аналогичный периодом 2024 года ФБР получила 72,9 миллиона рублей от букмекеров. Таким образом, за год отчисления уменьшились в 47 раз.

По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления федерациям и лигам только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в Российский спортивный фонд (РСФ) под руководством министра спорта РФ и распределяются на конкурсной основе.