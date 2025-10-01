«Фонбет» выкупил строящийся бизнес-центр «Stone Курская» за 5-7 млрд рублей («Коммерсантъ»)

Букмекерская компания «Фонбет» приобрела бизнес-центр «Stone Курская».

По данным «Коммерсанта», букмекер выкупил строящийся бизнес-центр площадью 15,6 тысяч квадратных метров. «Stone Курская» расположена в Костомаровском переулке в центре Москвы.

Заместитель коммерческого директора по вопросам развития Business Club Михаил Иоаннесянц оценивает сделку 5-7 млрд рублей, руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова – в 6,5 млрд.

Отмечается, что в приобретенном здании «Фонбет» может разместить свою штаб-квартиру.

