«Тенниси» досрочно рассчитал ставки на чемпионство ЦСКА. Ранее БК выплатила выигрыши по ставкам на титул «Краснодара» и «Локо»

«Тенниси» досрочно выплатил выигрыши по ставкам на чемпионство ЦСКА в РПЛ .

Московский клуб после победы над «Балтикой» (1:0) в 10-м туре чемпионата России поднялся на первое место в турнирной таблице. Команда Фабио Челестини опережает «Локомотив » и «Краснодар » на одно очко.

Букмекерская компания «Тенниси» решила не дожидаться окончания чемпионата и рассчитала выигрышем все ставки на титул ЦСКА .

11 августа «Тенниси» выплатил выигрыши по ставкам на титул «Локомотива» после 4 побед клуба в 4 матчах на старте сезоне, а 25 августа досрочно рассчитал ставки на трофей «Краснодара», к тому моменту лидировавшему в чемпионате.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?