В Совфеде считают, что легальные букмекеры не исчезнут: «Это просто страшилки. Повышение налогов – правильное решение, БК будет сложно скрыться от налоговой»

В Совете Федерации считают, что новые налоги не приведут к уходу букмекерских компаний в серую зону.

Ранее в Правительство поступил законопроект Минфина о налоговой реформе для букмекеров: 5% с суммы ставок как налог на игорный бизнес и 25% налога на прибыль.

«Предложенный налог в 5% на принятые ставки не приведет к полному исчезновению легальной букмекерской деятельности, и букмекеры не будут меньше поддерживать спортивные федерации. Подобные прогнозы — это просто страшилки.

Что касается повышения налоговых ставок для букмекеров, то это правильное решение, и налоговая служба у нас работает достаточно эффективно – скрыться от нее будет им сложно», – заявила глава Комитета СФ по социальной политике Елена Перминова.

По оценке Минфина, новые налоги для букмекеров принесут бюджету почти 300 млрд рублей за три года.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?