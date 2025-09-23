0

Президент BetBoom: «Часто коллеги из МВД не знают различий между игровыми автоматами, нелегальными казино и легальными БК»

Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров рассказал о трудностях в борьбе с нелегальными букмекерами и казино.

«К сожалению, несмотря на профессионализм вышестоящих людей, отвечающих за борьбу с нелегальным рынком, часто сотрудники «на местах» не знают различий между игровыми автоматами, нелегальными казино и легальными букмекерскими конторами. Из-за незнания Федерального закона №244 борьба ведется неэффективно.

Необходима обязательная сертификация оборудования, используемого букмекерскими компаниями. Такая сертификация существует для казино и игровых автоматов, а для букмекерского оборудования – нет.

Это создает правовой вакуум: коллеги из МВД не могут доказать, является ли тот или иной объект игорным бизнесом, а профессионалы из сферы борьбы с теневым сектором не могут провести экспертизу из-за отсутствия утвержденной методики», – заявил Макаров на форуме АИС-2025.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
