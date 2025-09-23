  • Спортс
Высокая ключевая ставка, блокировка банкротов и нестабильный мобильный интернет – причины торможения букмекерского рынка в России (PARI)

В букмекерской компании PARI назвали причины торможения букмекерского рынка в России.

По прогнозам ЕЦУПИС, в 2025 году индустрия вырастет на 12% вместо ожидаемых 30%.

«1. Охлаждение индекса потребительских расходов

Спрос на развлечения выше тренда, редко пересекает ожидаемые 30% прироста год к году, сейчас – 14%.

2. Ключевая ставка (от 21% до 17%)

Жесткие денежно-кредитные условия с процентной ставкой до 21% до июня приводят к сокращению спроса на такие необязательные продукты, как легальный беттинг.

3. Блокировка банкротов

По нашим данным, легальный рынок беттинга потерял около 2-3% оборота от блокировки операций.

4. Нестабильный мобильный интернет

93,2% оборота PARI реализуется с платформ Android, IOS, MobileWeb», – сообщили в БК PARI на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
