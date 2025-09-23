Высокая ключевая ставка, блокировка банкротов и нестабильный мобильный интернет – причины торможения букмекерского рынка в России (PARI)
В букмекерской компании PARI назвали причины торможения букмекерского рынка в России.
По прогнозам ЕЦУПИС, в 2025 году индустрия вырастет на 12% вместо ожидаемых 30%.
«1. Охлаждение индекса потребительских расходов
Спрос на развлечения выше тренда, редко пересекает ожидаемые 30% прироста год к году, сейчас – 14%.
2. Ключевая ставка (от 21% до 17%)
Жесткие денежно-кредитные условия с процентной ставкой до 21% до июня приводят к сокращению спроса на такие необязательные продукты, как легальный беттинг.
3. Блокировка банкротов
По нашим данным, легальный рынок беттинга потерял около 2-3% оборота от блокировки операций.
4. Нестабильный мобильный интернет
93,2% оборота PARI реализуется с платформ Android, IOS, MobileWeb», – сообщили в БК PARI на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».
