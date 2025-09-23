93,2% оборота PARI приходится на мобильные устройства: «Мы самая диджитализированная компания»
В PARI поделились информацией о влиянии нестабильного мобильного интернета на деятельность компании.
Согласно данным с форума «Азартные игры: отчисления на спорт», 93,2% оборота букмекерской компании реализуется с платформ Android, IOS и MobileWeb.
«По моим прикидкам, мы самая диджитализированная компания», – цитирует директора департамента управления доходами PARI Алексея Дикова корреспондент Спортса’’.
У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости