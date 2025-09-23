93,2% оборота PARI приходится на мобильные устройства: «Мы самая диджитализированная компания»

В PARI поделились информацией о влиянии нестабильного мобильного интернета на деятельность компании.

Согласно данным с форума «Азартные игры: отчисления на спорт», 93,2% оборота букмекерской компании реализуется с платформ Android, IOS и MobileWeb.

«По моим прикидкам, мы самая диджитализированная компания», – цитирует директора департамента управления доходами PARI Алексея Дикова корреспондент Спортса’’.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает