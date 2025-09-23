0

93,2% оборота PARI приходится на мобильные устройства: «Мы самая диджитализированная компания»

В PARI поделились информацией о влиянии нестабильного мобильного интернета на деятельность компании.

Согласно данным с форума «Азартные игры: отчисления на спорт», 93,2% оборота букмекерской компании реализуется с платформ Android, IOS и MobileWeb.

«По моим прикидкам, мы самая диджитализированная компания», – цитирует директора департамента управления доходами PARI Алексея Дикова корреспондент Спортса’’.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Букмекеры
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
Pari
Беттинг-индустрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Егоров о сумме контракте Winline с Роналдиньо: «Мне кажется, это не один миллион долларов»
318 минут назад
Высокая ключевая ставка, блокировка банкротов и нестабильный мобильный интернет – причины торможения букмекерского рынка в России (PARI)
46 минут назад
56% бетторов в России используют одного букмекера для ставок. 9% играют в 3+ компаниях (PARI)
1сегодня, 11:42
ВФВ о волейболистах: «До сих пор есть игроки, которые не знают, что им нельзя делать ставки на волейбол»
сегодня, 10:47
Замгендиректора федерации волейбола о договорных матчах: «Было бы удобно получать точные подтверждения – кем были сделаны ставки, на какие соревнования, суммы»
сегодня, 10:09
Заместитель генсека РФС Рогачев: «Российскому футболисту нельзя делать ставки на футбол. ФИФА и УЕФА запрещают ставки на все соревнования в любой точке мира»
сегодня, 09:50
Олег Давыдов: «В России порядка 20 млн человек имеют задолженности только по потребительским кредитам. Если закон о должниках примут, то их всех забанят в БК»
сегодня, 09:08
Давыдов о запрете на прием ставок у должников: «Говорили сенаторам про выпадение налогов и отчислений. Ответили, что речь идет о жизнях и здоровье населения»
сегодня, 08:33
Роналдиньо стал амбассадором букмекера Winline
29сегодня, 08:15Фото
КХЛ планирует получить 1,8 млрд рублей от букмекеров в 2025-м: «80% средств направляем напрямую в клубы»
2сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
В Казахстане могут ввести наказание за рекламу казино и азартных игр через SMS
13 сентября, 06:35
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
115 августа, 10:23
За матчами российских футбольных клубов следят 74% болельщиков-россиян (НСПК)
19 июля, 12:44
PARI провел закрытый покерный турнир в Сочи с участием Массимо Карреры и Luxury Girl
3 июня, 14:50