КХЛ планирует получить 1,8 млрд рублей от букмекеров в 2025-м: «80% средств направляем напрямую в клубы»
Вице-президент КХЛ Алексей Краснов поделился прогнозом о сумме целевых отчислений от букмекеров за 2025 год.
«С 2024 года мы получаем целевые отчисления от букмекеров только со ставок на наш чемпионат. В этом плане мы сейчас не завязаны на новый фонд.
В 2025 году мы планируем получить 1,8 млрд рублей, что свидетельствует о высоком интересе к лиге. 80% от полученных средств мы направляем напрямую в клубы КХЛ», – заявил Краснов на форуме АИС-2025.
У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
