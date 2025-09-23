КХЛ планирует получить 1,8 млрд рублей от букмекеров в 2025-м: «80% средств направляем напрямую в клубы»

Вице-президент КХЛ Алексей Краснов поделился прогнозом о сумме целевых отчислений от букмекеров за 2025 год.

«С 2024 года мы получаем целевые отчисления от букмекеров только со ставок на наш чемпионат. В этом плане мы сейчас не завязаны на новый фонд.

В 2025 году мы планируем получить 1,8 млрд рублей, что свидетельствует о высоком интересе к лиге. 80% от полученных средств мы направляем напрямую в клубы КХЛ», – заявил Краснов на форуме АИС-2025.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает