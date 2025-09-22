Николай Оганезов: «Достоевский никогда не был лудоманом. Он пытался приподнять социальный статус, играя в карты»

Федор Достоевский не был лудоманом, считает советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов.

«Федор Михайлович Достоевский никогда не был лудоманом. За счет игры в карты он пытался приподнять социальный статус. В этом была его проблема, историки четко утверждают. Но зависимости у него не было никогда.

Около 80% [из тех, кого считают лудоманами] – это люди, которые стремятся легко заработать, но мучений не испытывают», – цитирует Оганезова с форума АИС-2025 корреспондент Спортса’’.

«Я не подлец, а только страстный игрок». Достоевский – главный русский лудоман