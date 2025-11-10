«Факел» нанес 4+ удара в створ во всех 8 домашних матчах в сезоне Первой лиги. 1.56 – продление тренда

«Факел» примет «Спартак» из Костромы в 18-м туре Pari Первой лиги.

Клуб из Воронежа нанес минимум 4 удара в створ во всех 8 домашних матчах в этом сезоне. Семь раз «Факел» бил в створ больше соперника.

Букмекеры дают коэффициент 1.56 на то, что воронежцы нанесут 4+ удара в створ ворот «Спартака».

Матч состоится 10 ноября и начнется в 19:30 мск.