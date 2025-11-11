«Трактор» забросил 5 шайб в меньшинстве в 25 матчах – больше всех в КХЛ. 6.40 – в игре с «Амуром» будет такой гол

«Амур» примет «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Челябинска в этом сезоне забросил 5 шайб в меньшинстве в 25 матчах – лучший показатель в лиге.

Букмекеры дают коэффициент 6.40 на гол в меньшинстве в сегодняшней встрече.

Матч состоится 11 ноября и начнется в 12:15 по московскому времени.