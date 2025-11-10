  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • БЕТСИТИ разыгрывает пять поездок в Дубай на двоих на чемпионский бой Гассиев – Пулев
Промо
0

БЕТСИТИ разыгрывает пять поездок в Дубай на двоих на чемпионский бой Гассиев – Пулев

Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила акцию «Билет в Дубай». 

Букмекер разыгрывает пять поездок в Дубай на двоих на боксерский турнир БЕТСИТИ IBA Pro, фрибеты до 30 000 рублей и 10 перчаток с автографом Мурата Гассиева.

Для участия в акции достаточно сделать хотя бы одну ставку от 5 000 рублей и коэффициентом 1.50 на сайте или в приложении БЕТСИТИ

Чем больше ставок, тем больше купонов. Количество купонов увеличивает шансы на победу.

Купоны начисляются в зависимости от суммы ставки:

от 5 000 до 9 999 рублей — 1 Купон;
от 10 000 до 29 999 рублей — 3 Купона;
от 30 000 рублей и более — 12 Купонов.

Всего в акции 30 призовых мест. Первые пять счастливчиков выиграют поездку в Дубай на двоих. Следующие 15 призеров разделят призовой фонд в 225 000 рублей. Максимальная сумма фрибета – 30 000 рублей. Остальные призеры получат эксклюзивные перчатки с автографом Гассиева. 

Принять участие могут как новые пользователи, так и уже зарегистрированные игроки.

Боксерский турнир БЕТСИТИ IBA Pro пройдет 12 декабря в Дубае. В главном бою Мурат Гассиев сойдется с регулярным чемпионом WBA Кубратом Пулевым за звание чемпиона мира в тяжелом весе.

Акция продлится с 30 октября по 30 ноября. Итоги будут подведены не позднее 3 декабря.

С полными правилами акции можно ознакомиться здесь

натив
Ставки на спорт
БЕТСИТИ
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
Коэффициент на падение рекорда «Голден Стэйт» по числу побед за регулярный сезон НБА обвалился в 9 раз с начала сезона. У «Оклахомы» 10 побед в 11 матчах
сегодня, 09:52
«Балтика» попадет в топ-5 по итогам сезона РПЛ, считает Opta. Букмекеры уверены, что этого не случится
сегодня, 08:59
«Динамо» впервые в сезоне стало претендентом на вылет из РПЛ по версии Opta. Москвичи идут на 10-м месте, отрыв от зоны стыков – 3 очка
сегодня, 08:38
«Краснодар» – фаворит на чемпионство в РПЛ по версии Opta после 1-го круга. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, шансы «Спартака» – менее 1%
сегодня, 07:28
«Балтика» набрала 28 очков в 15 турах РПЛ. Это лучший первый круг среди новичков в истории Премьер-лиги
вчера, 19:30
«Ливерпуль» проиграл 4 гостевых матча подряд в АПЛ впервые с 2012 года
вчера, 18:28
«Ман Сити» обыгрывает «Ливерпуль» после 1-го тайма – 2:0. Камбэк мерсисайдцев оценивается в 3%
вчера, 17:25
У «Реала» 1 победа в 5 последних матчах против «Райо Вальекано»
вчера, 17:15
«Спартак» победил «Ахмат» впервые с 2021 года. Были поражение и 5 ничьих
вчера, 16:25
Салах – лидер по голам в матчах против команд Гвардиолы. Букмекеры дают 34% вероятности, что египтянин забьет в предстоящей встрече с «Ман Сити»
вчера, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» стабильно теряет очки в Лиге 1, прибегая к мощной ротации, но все равно выше всех». Денисов о матче «Лион» – «ПСЖ»
вчера, 18:10
«У миланцев есть проблемы с хорошо запертыми соперниками, а «Лацио» как раз такой». Клещенок о топ-матче 11-го тура Серии А
вчера, 15:50
«Несмотря на историческую результативность двух команд, думаю, голов в этом матче почти не будет». Чернявский о матче «Балтика» – «Краснодар»
вчера, 14:45
«Форма «Сити» вселяет больше оптимизма – собирают очки в матчах с разным сценарием, тогда как «Ливерпуль» очень зависим от манеры соперника». Палагин сделал прогноз на матч
вчера, 14:25
«Уверен, что «Райо» все-таки накажет гранда в скоростной атаке, к которым мадридцы так уязвимы». Тимур Боков о матче «Райо Вальекано» – «Реал Мадрид»
вчера, 13:50
«Ман Сити» – «Ливерпуль»: игроки БЕТСИТИ склоняются к победе команды Гвардиолы
вчера, 09:00Промо
«Челси» попытается реабилитироваться за сомнительный выезд в Баку». Бельский о матче 11-го тура против «Вулвз»
8 ноября, 16:50
«Позитивные подвижки от увольнения Тудора уже видны: в чемпионате выиграли 2 матча подряд, а в ЛЧ полностью переиграли «Спортинг». Клещенок сделал прогноз на туринское дерби
8 ноября, 15:50
«Веселые матчи – это база, почти всегда заканчивают с «обе забьют». Денисов о матче «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг»
8 ноября, 11:02
«Динамо» – один из лидеров Запада, в то время как СКА пока лишь борется за плей-офф». Павлов сделал прогноз на матч
8 ноября, 10:05