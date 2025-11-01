У «МЮ» нет побед над «Ноттингемом» в АПЛ с декабря 2023 года

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в гостях с «Ноттингем Форест» (2:2) в 10-м туре АПЛ.

В прематче «МЮ» котировался фаворитом с коэффициентом 2.40 против 2.80 у хозяев. Ничья зашла за 3.40.

«МЮ» не побеждает «Ноттингем» в АПЛ 4 игры подряд (3 поражения, 1 ничья). Последний раз манкунианцы выиграли очный матч в чемпионате в декабре 2023-го (3:2).

