«Россия 25» Ротенберга – явный фаворит против Беларуси на Кубке Первого канала
На Кубке Первого канала в Новосибирске «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга сыграет со сборной Беларуси.
Команда Ротенберга котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.36. На победу Беларуси букмекеры дают 3.10.
«Россия 25» под руководством Ротенберга за последние два года выиграла два Кубка Первого канала, прошедших в Санкт-Петербурге.
Ротенберг не тренировал полгода. Чем он занимался все это время?
Опубликовала: Венера Кравченко
