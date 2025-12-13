«Россия 25» Ротенберга – явный фаворит против Беларуси на Кубке Первого канала

На Кубке Первого канала в Новосибирске «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга сыграет со сборной Беларуси.

Команда Ротенберга котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.36. На победу Беларуси букмекеры дают 3.10.

«Россия 25» под руководством Ротенберга за последние два года выиграла два Кубка Первого канала, прошедших в Санкт-Петербурге.

