Космос ближе, чем кажется: Лига Ставок подарила VIP-клиентам поездку на Байконур

Участники закрытого клуба «Империон» отправились в премиальную трёхдневную экспедицию на космодром Байконур, чтобы принять участие в запуске ракеты «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28». Это первый тур нового направления программы лояльности «Лиги Ставок», где путешествия становятся привилегией избранных.

В тур отправились десять клиентов, каждому из которых подготовили увлекательный формат пребывания. Главным и самым ярким событием экспедиции стал запуск ракеты «Союз 2.1а». Гости наблюдали проверку систем и финальные тесты, а затем увидели старт с первых рядов, ощутили гул двигателей и мощь космического корабля. Этот момент стал незабываемой кульминацией путешествия.

Ещё одним событием стала встреча с легендой отечественной космонавтики — Фёдором Юрчихиным. Он поделился историями о своих полётах, буднях на орбите и том, что действительно чувствует человек, который видит Землю из космоса.

Клуб «Империон» это сообщество для тех, кто влияет на развитие не только спортивной индустрии, но и других сфер. Для участников клуба «Лига Ставок» организует эксклюзивные мероприятия: встречи с легендарными спортсменами, культурный и туристический досуг с зарубежными поездками, ужины в премиальных ресторанах, приглашения на престижные события и закрытые вечеринки с участием амбассадоров компании и медийных личностей.

Попасть в закрытый клуб можно только по приглашению Лиги Ставок. «Империон» – клуб тех, кто вершит историю! https://imperion.ligastavok.ru/

