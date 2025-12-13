Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы «Ливерпуля» обыграть «Брайтон»

13 декабря в матче 16-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18:00 мск.

Матч должен показать, правильное ли решение принял Арне Слот, исключив из состава Мохамеда Салаха. В первой игре после конфликта тренера и нападающего мерсисайдцев, «Ливерпуль» одержал победу над «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов.

После 15 туров в АПЛ «Ливерпуль» в 23 очками занимает десятое место в таблице, хотя отставание «красных» от топ-4 составляет всего три балла. Команда Слота сыграла вничью в двух последних матчах чемпионата. Особенно обидной стала потеря очков в прошлом туре – «Ливерпуль» пропустил от «Лидса» на 96-й минуте.

«Брайтон» с 23 очками находится на восьмой строчке. У команды Фабиана Хюрцелера поражение и ничья в двух последних турах.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом матча «Ливерпуль». На победу хозяев поля предлагают кэф 1.72 , ничья идет за 4.30 , вероятность успеха гостей оценивается в 4.60.

По мнению экспертов, встреча будет результативной. На три мяча и более можно поставить за 1.56 , на два гола и менее предлагают 2.44.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе мерсисайдцев. 85% от всех ставок на исход пришлось на успех «Ливерпуля», на ничью отдано 4%, на «Брайтон» – 11%.