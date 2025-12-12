Павел Ниткин считает, что Андреева выиграет «Ролан Гаррос» в 2026-м. 3.80 – у Мирры будет хотя бы один трофей ТБШ в следующем году

Редактор Спортса’’ Павел Ниткин считает, что Мирра Андреева выиграет «Ролан Гаррос» в 2026 году.

«Вообще у меня для Мирры нарисован план. В 2026-м она берет «Ролан Гаррос», в 2028-м – Australian Open, а в 2029-м – «Уимблдон». Насчет US Open пока не знаю», – написал Ниткин.

Букмекеры считают, что этого не случится. За 3.80 можно поставить на то, что Андреева выиграет в 2026-м хотя бы один турнир Большого шлема.

1.22 (82%) – 18-летняя россиянка останется без трофеев ТБШ в 2026-м.

Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте