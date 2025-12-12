  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Вильярреал» идет на 35-м месте в общем этапе ЛЧ и на 2-м в Ла Лиге по потерянным очкам. 2.10 – закончат сезон в топ-3
6

«Вильярреал» идет на 35-м месте в общем этапе ЛЧ и на 2-м в Ла Лиге по потерянным очкам. 2.10 – закончат сезон в топ-3

«Вильярреал» неудачно выступает в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Клуб из Испании набрал одно очко в 6 матчах и занимает предпоследнее, 35-е место в таблице общего этапа ЛЧ. 1.01 (99%) – команда Марселино не попадет в плей-офф.

В Ла Лиге «Вильярреал» идет на третьем месте с 35 баллами, опережая по потерянным очкам идущий вторым «Реал» (36). Отрыв от «Атлетико» – 4 балла при матче в запасе.

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что «Вильярреал» закончит сезон Ла Лиги в топ-3.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВильярреал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Арсенал» не пропускает от «Вулверхэмптона» в 3 матчах подряд. 1.48 – продление серии
вчера, 19:43
«Лацио» вдевятером обыграл «Парму» – 1:0. В лайве победа римлян оценивалась в 2%
вчера, 19:02
28% – вероятность, что Месси и Роналду сыграют друг с другом в официальном матче. На ЧМ-2026 Аргентина и Португалия могут встретиться в 1/4 финала
вчера, 18:18
«Барселона» сыграла 6 последних матчей в Ла Лиге с тоталом больше 3,5 голов. 1.70 – продление серии в игре с «Осасуной»
вчера, 07:30
Ферстаппен – фаворит нового сезона «Формулы-1». Норрис – 2-й, Расселл – 3-й
вчера, 06:36
Мбаппе – явный фаворит бомбардирской гонки в Лиге чемпионов у букмекеров. У форварда «Реала» 9 голов в 5 матчах
12 декабря, 14:54
7.74 – «Арсенал» выиграет Лигу чемпионов и АПЛ в этом сезоне. Канониры котируются фаворитами в обоих турнирах
12 декабря, 12:51
Павел Ниткин считает, что Андреева выиграет «Ролан Гаррос» в 2026-м. 3.80 – у Мирры будет хотя бы один трофей ТБШ в следующем году
12 декабря, 11:46
«Нью-Джерси» выиграл 1 из 7 последних матчей в НХЛ, но котируется фаворитом против «Анахайма»
12 декабря, 10:08
«Астон Вилла» – явный фаворит Лиги Европы у букмекеров. «Рома» – 2-я, «Порту» – 3-й, «Ноттингем» и «Бетис» – в топ-5
12 декабря, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» выиграла четыре матча подряд с общим счетом 13:6 – ожили после 0:3 от «Челси», с каждым матчем выглядят лучше». Прогноз Тимура Бокова на матч
вчера, 14:01
«Красивая статистика, которую в этом сезоне Мойес уже разбивал – одолел впервые с «Эвертоном» «МЮ» на «Олд Траффорд». Прогноз Бельского на «Челси» – «Эвертон»
вчера, 13:27
Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы «Ливерпуля» обыграть «Брайтон»
вчера, 10:23Промо
«Россия 25» Ротенберга – явный фаворит против Беларуси на Кубке Первого канала
вчера, 07:43
Космос ближе, чем кажется: Лига Ставок подарила VIP-клиентам поездку на Байконур
11 декабря, 14:21Промо
«Реал» проигрывает «Ман Сити» после первого тайма – 1:2. В перерыве на камбэк мадридцев дают 9.00
10 декабря, 20:49
Жителю Тольятти подарили ремонт мечты от Александра Овечкина!
10 декабря, 19:55Промо
«Главный вопрос: успокоит ли Нико Ковач игру, или «Буде» утянет в триллер». Прогноз Артема Денисова на матч ЛЧ
10 декабря, 19:10
«Датчане ни разу не выигрывали у испанских команд: за 15 встреч шесть раз сыграли вничью, остальное – поражение». Боков о матче «Вильярреал» – «Копенгаген»
10 декабря, 18:45
Победа «Монако» принесла пользователю «Лиги Ставок» 10,2 млн рублей
10 декабря, 14:25Промо