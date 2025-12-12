«Вильярреал» идет на 35-м месте в общем этапе ЛЧ и на 2-м в Ла Лиге по потерянным очкам. 2.10 – закончат сезон в топ-3

«Вильярреал» неудачно выступает в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Клуб из Испании набрал одно очко в 6 матчах и занимает предпоследнее, 35-е место в таблице общего этапа ЛЧ. 1.01 (99%) – команда Марселино не попадет в плей-офф.

В Ла Лиге «Вильярреал» идет на третьем месте с 35 баллами, опережая по потерянным очкам идущий вторым «Реал» (36). Отрыв от «Атлетико» – 4 балла при матче в запасе.

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что «Вильярреал» закончит сезон Ла Лиги в топ-3.