7.74 – «Арсенал» выиграет Лигу чемпионов и АПЛ в этом сезоне. Канониры котируются фаворитами в обоих турнирах

Букмекеры оценили шансы «Арсенал» выиграть Лигу чемпионов и АПЛ в этом сезоне.

Лондонский клуб лидирует в чемпионате с 33 очками после 15 туров. Отрыв от идущего вторым «Сити» – 2 балла. На общем этапе ЛЧ «канониры» остаются единственным клубом, который выиграл все матчи – 6 из 6.

«Арсенал» котируется фаворитом АПЛ за 1.72 и Лиги чемпионов за 4.50. Победа в обоих турнирах оценивается в 7.72 – 13% вероятности.