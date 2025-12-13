Ферстаппен – фаворит нового сезона «Формулы-1». Норрис – 2-й, Расселл – 3-й
Букмекеры считают Макса Ферстаппена главным фаворитом на титул в «Формуле-1» в 2026 году.
На чемпионство нидерландца выставлен коэффициент 2.75. Вторым котируется Ландо Норрис (3.25), третьим – Джордж Расселл (4.50).
Оскар Пиастри идет четвертым (6.00), пятую строчку разделили Кими Антонелли и Фернандо Алонсо (оба – 13.00).
Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, входившие в топ-4 фаворитов перед сезоном-2025, расположились на седьмом и восьмом месте в линии соответственно.
Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?
