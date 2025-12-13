12

Ферстаппен – фаворит нового сезона «Формулы-1». Норрис – 2-й, Расселл – 3-й

Букмекеры считают Макса Ферстаппена главным фаворитом на титул в «Формуле-1» в 2026 году.

На чемпионство нидерландца выставлен коэффициент 2.75. Вторым котируется Ландо Норрис (3.25), третьим – Джордж Расселл (4.50).

Оскар Пиастри идет четвертым (6.00), пятую строчку разделили Кими Антонелли и Фернандо Алонсо (оба – 13.00).

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, входившие в топ-4 фаворитов перед сезоном-2025, расположились на седьмом и восьмом месте в линии соответственно.

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?

Опубликовала: Венера Кравченко
Ставки на спорт
