«Нью-Джерси» выиграл 1 из 7 последних матчей в НХЛ, но котируется фаворитом против «Анахайма»
«Нью-Джерси» встретится с «Анахаймом» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Девилз» проиграли в 6 из 7 последних матчей в лиге. Единственная победа за две недели – над «Оттавой» (4:3).
«Нью-Джерси» котируется фаворитом (1.72) матча с «Анахаймом», которому проиграл в 4 из 5 последних личных встреч. На победу «Дакс» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.22.
Игра состоится 13 декабря, начало – в 20:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
