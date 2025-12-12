«Нью-Джерси» выиграл 1 из 7 последних матчей в НХЛ, но котируется фаворитом против «Анахайма»

«Нью-Джерси» встретится с «Анахаймом» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Девилз» проиграли в 6 из 7 последних матчей в лиге. Единственная победа за две недели – над «Оттавой» (4:3).

«Нью-Джерси» котируется фаворитом (1.72) матча с «Анахаймом», которому проиграл в 4 из 5 последних личных встреч. На победу «Дакс» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.22.

Игра состоится 13 декабря, начало – в 20:30 мск.