«Наполи» обыграл «Интер» впервые за 2,5 года – 3:1. На фору неаполитанцев зашли 14% вероятности

«Интер» в гостях проиграл «Наполи» в 8-м туре Серии А (1:3).

В прематче «Наполи» котировался андердогом с коэффициентом 3.30. Победа с форой (-1,5) сыграла за 7.20 (примерно 14% вероятности).

«Наполи» обыграл «Интер» впервые за 6 матчей. Предыдущий раз неаполитанцы побеждали миланцев в мае 2023-го (3:1). После этого было 3 ничьих и 2 победы «Интера».

