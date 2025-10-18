«Локомотив» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма – 2:0. На камбэк армейцев дают 5%

«Локомотив» принимает ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ (2:0, перерыв).

Алексей Батраков забил на 17-й минуте, Дмитрий Воробьев в конце 1-го тайма сделал счет 2:0.

В прематче букмекеры давали командам почти равные коэффициенты: 2.60 на «Локомотив» и 2.70 на ЦСКА. В лайве котировки на победу «железнодорожников» упали до 1.15. На армейцев можно поставить за 18.00 (около 5% вероятности), на ничью – за 9.00.

В предыдущем очном матче «Локомотив» также вел 2:0 после 1-го тайма, однако ЦСКА забил дважды после перерыва и вырвал ничью (2:2).

