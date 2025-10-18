  • Спортс
  Дайч – фаворит на пост тренера «Ноттингема» по версии букмекеров. Джеррард и Бенитес – в топ-5
Дайч – фаворит на пост тренера «Ноттингема» по версии букмекеров. Джеррард и Бенитес – в топ-5

Шон Дайч стал фаворитом на пост главного тренера «Ноттингем Форест» по версии букмекеров.

Ранее «Ноттингем» отправил Энджа Постекоглу в отставку после поражения от «Челси» (0:3) в матче 8-го тура АПЛ.

БК Bet365 дает коэффициент 1.66 на то, что следующим тренером команды станет Дайч, покинувший «Эвертон» в январе. 

Вторым котируется Марку Силва, который возглавляет «Фулхэм» (7.00). Третье место в линии делят Рафаэль Бенитес и Стивен Джеррард (по 11.00). Испанец остается без клуба с марта прошлого года, когда он покинул «Сельту». Англичанин покинул саудовский «Аль-Иттифак» в конце января.

Также в топ-5 фаворитов входит главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар (13.00).

Опубликовала: Венера Кравченко
Ставки на спорт
