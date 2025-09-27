У «Сандерленда» лучший старт среди новичков АПЛ с 2005 года. Клуб не проигрывает 4 матча подряд и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 4 очка
«Сандерленд» выдал лучший старт среди новичков АПЛ с 2005 года.
Клуб, за который выступает Гранит Джака, победил «Ноттингем» (1:0) в 6-м туре АПЛ и набрал 11 очков.
В истории Премьер-лиги среди новичков лучше стартовал только «Вест Хэм» в сезоне-2005/06 – 13 очков в 6 турах.
«Сандерленд» на данный момент занимает третье место в АПЛ и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 4 балла.
Дикая плотность в РПЛ – от лидера до 7-го места всего 4 очка! Такого старта еще не было
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости