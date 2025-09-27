У «Сандерленда» лучший старт среди новичков АПЛ с 2005 года. Клуб не проигрывает 4 матча подряд и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 4 очка

«Сандерленд» выдал лучший старт среди новичков АПЛ с 2005 года.

Клуб, за который выступает Гранит Джака , победил «Ноттингем » (1:0) в 6-м туре АПЛ и набрал 11 очков.

В истории Премьер-лиги среди новичков лучше стартовал только «Вест Хэм» в сезоне-2005/06 – 13 очков в 6 турах.

«Сандерленд » на данный момент занимает третье место в АПЛ и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 4 балла.

