8

У «Сандерленда» лучший старт среди новичков АПЛ с 2005 года. Клуб не проигрывает 4 матча подряд и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 4 очка

«Сандерленд» выдал лучший старт среди новичков АПЛ с 2005 года.

Клуб, за который выступает Гранит Джака, победил «Ноттингем» (1:0) в 6-м туре АПЛ и набрал 11 очков.

В истории Премьер-лиги среди новичков лучше стартовал только «Вест Хэм» в сезоне-2005/06 – 13 очков в 6 турах.

«Сандерленд» на данный момент занимает третье место в АПЛ и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 4 балла.

Дикая плотность в РПЛ – от лидера до 7-го места всего 4 очка! Такого старта еще не было

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Transfermarkt
