«Ньюкасл» стал фаворитом против «Барселоны» у букмекеров. Победа англичан обвалилась с 4.20 до 2.45 с момента открытия линии

«Ньюкасл» примет «Барселону» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Еще вчера фаворитом матча у букмекеров котировалась «Барселона», в день матча им стал «Ньюкасл». 17 сентября стало известно, что полузащитник каталонцев Ламин Ямаль не попал в заявку на игру из-за повреждения паха.

Коэффициент на победу английского клуба с момента открытия линии обвалился с 4.20 до 2.45. Победа «Барселоны» выросла с 1.70 до 2.70, на ничью можно поставить за 3.60.

Матч состоится 18 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.