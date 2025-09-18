«Ньюкасл» стал фаворитом против «Барселоны» у букмекеров. Победа англичан обвалилась с 4.20 до 2.45 с момента открытия линии
«Ньюкасл» примет «Барселону» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Еще вчера фаворитом матча у букмекеров котировалась «Барселона», в день матча им стал «Ньюкасл». 17 сентября стало известно, что полузащитник каталонцев Ламин Ямаль не попал в заявку на игру из-за повреждения паха.
Коэффициент на победу английского клуба с момента открытия линии обвалился с 4.20 до 2.45. Победа «Барселоны» выросла с 1.70 до 2.70, на ничью можно поставить за 3.60.
Матч состоится 18 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.
Кто выиграет Лигу чемпионов?1530 голосов
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
