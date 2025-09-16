«Тоттенхэм» выиграл 1 из 13 последних матчей против испанских команд в еврокубках. 1.94 – «Вильярреал» не проиграет
«Тоттенхэм» примет «Вильярреал» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Шпоры» победили лишь в одном из 13 последних матчей против команд из Испании в еврокубках – 3:1 с «Реалом» в 2017 году.
Букмекеры считают «Тоттенхэм» фаворитом сегодняшней встречи за 1.88. На победу «Вильярреал» дают коэффициент 4.15, на непоражение испанцев – 1.94.
Игра состоится 16 сентября, начало – в 22:00 мск.
Кто выиграет Лигу чемпионов?1032 голоса
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
