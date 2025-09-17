«Карабах» обыграл «Бенфику» (3:2) на выезде, отыгравшись с 0:2. В лайве на азербайджанцев давали 51.00, в прематче – 20.00
«Карабах» сенсационно обыграл «Бенфику» (3:2) на выезде в первом туре общего этапа ЛЧ.
Клуб из Азербайджана победил, проигрывая 0:2 к 30-й минуте. Победный мяч на 86-й минуте забил Алексей Кащук.
В лайве на победу «Карабаха» давали коэффициент 51.00, в прематче – 20.00. «Бенфика» котировалась безоговорочным фаворитом за 1.17.
