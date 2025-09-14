Франц Вагнер – главный фаворит на MVP Евробаскета-2025. Шенгюн и Шредер – в топ-3
Букмекеры открыли линию на звание MVP Евробаскета-2025.
Главным фаворитом котируется Франц Вагнер с коэффициентом 2.20. Второе место разделили Алперен Шенгюн и Деннис Шредер (по 2.40).
Также в линии присутствуют Джеди Осман (10.00), Шейн Ларкин (15.00) и Даниэль Тайс (40.00).
Расклады Евробаскета: Сербия Йокича – явный фаворит, а чего ждут от команд Дончича и Янниса?
