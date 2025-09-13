«Кристал Пэлас» не проигрывает в АПЛ 10 матчей подряд. Это лучшая серия клуба в XXI веке

«Кристал Пэлас» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 10 матчей.

Команда сыграла 0:0 с «Сандерлендом» в 4-м туре чемпионата Англии. Таким образом, «Кристал Пэлас» не проигрывает в АПЛ с апреля. Прямо сейчас это лучшая серия лиги, а также рекорд клуба в этом веке.

Последний раз «Кристал Пэлас» не проигрывал 10+ матчей чемпионата подряд в 1990 году.

