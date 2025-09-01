ЦУПИС о цифровом рубле: «Для игроков ничего не изменится – появится еще один кошелек. В приложениях банков и платежных сервисах будет дополнительная кнопка»

Коммерческий директор НКО «Мобильная карта» Артем Сычев высказался о внедрении цифрового рубля.

– Для игроков что именно изменится с платежным интерфейсом?

– Да практически ничего. К примеру, у игрока четыре банковские карты, четыре счета в разных банках. С появлением цифрового рубля появится еще один кошелек в ЦБ. В приложениях банков и платежных сервисах просто будет дополнительная кнопка.

Не будет Кошелька ЦУПИС с цифровым рублем. Такой кошелек будет в ЦБ. Мы и банки будем интерфейсами для доступа и оперирования цифровым рублем.

Мое мнение: ценность для гемблеров в части цифрового рубля тут будет минимальна. Взять ставки лайв. Сидишь ты, смотришь матч «Спартак» — ЦСКА, хочешь сделать ставку. Тебе надо сделать ее быстро. Конвертация безналичного рубля в цифровой для платежа именно им со всей последующей цепочкой платежа отнимает время. В потере времени в такой ситуации сами игроки не заинтересованы. Им это не надо.

Причин держать осязаемые суммы в цифровом рубле заранее не прослеживается: процента на остаток не будет, привычного кешбэка тоже, – заявил Сычев.