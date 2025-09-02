  • Спортс
  • Olimpbet: «Рассчитываем на содействие в запуске собственных медиа на платформе Маx, которая пока остается для нас закрытой»
Olimpbet: «Рассчитываем на содействие в запуске собственных медиа на платформе Маx, которая пока остается для нас закрытой»

В БК Olimpbet высказались о запуске в России мессенджера Маx.

«На протяжении последних месяцев мы целенаправленно диверсифицировали источники трафика и постепенно снижали зависимость от подобных сайтов.

Сегодня наша представленность на отечественных ресурсах достаточно значительна, и мы рассчитываем на содействие в запуске собственных медиа на платформе Мах, которая, к сожалению, пока остается для нас закрытой.

Любые ограничения усложняют работу и делают привлечение аудитории более затратным. Однако существенного негативного влияния на наши показатели новый запрет пока не оказал, так как мы заранее сделали ставку на более лояльные к нашему промо площадки и смогли адаптировать стратегию продвижения», – заявили в БК Olimpbet.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
