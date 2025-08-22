Ронами о росте целевых отчислений: «Букмекеры просто начнут резать расходы. Будет значительно меньше спонсорских активаций и рекламы»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами предположил, как будут действовать букмекеры в случае, если целевые отчисления станут влиять на доходы компаний.

– Какой объем целевых отчислений убьет букмекерский бизнес? Даже если повышение происходит постепенно.

– Это вопрос, на который невозможно дать ответ. Процент растет, но все компании продолжат работать. Букмекеры просто начнут резать другие расходы.

Будет меньше маркетинговых расходов, значительно меньше поддержки спортсменов, амбассадорских контрактов, меньше спонсорских активаций, меньше рекламы в трансляциях.

Будет меньше трансляций – будут меньше смотреть телевизор и OTT-платформы. Из-за этого будет меньше фанатов спорта, будут реже отдавать детей в спортивные секции. Соответственно, будет готовиться меньше профессиональных спортсменов. Цепочка замкнулась. Эффект в долгосрочной перспективе будет для всех отрицательный.

Все хотят кусочек пирога, но здесь нужно выработать правильный баланс, – заявил Ронами.