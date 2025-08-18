Гендиректор «Балтики» о партнерстве с БЕТСИТИ: «Мы довольны нынешним контрактом. У нас были предложения от других букмекеров»

В «Балтике» раскрыли детали партнерства с букмекерской компанией БЕТСИТИ.

– «Балтика» продлила контракт с букмекерской компанией БЕТСИТИ. Были ли у вас предложения от других букмекерских контор?

– Конечно, были. Мы проводили тендер, было несколько предложений. БЕТСИТИ – это партнер, с которым работали и в прошлом году (мы с ними достаточно успешно и интересно отработали).

– Условно говоря, претенденты на «Балтику» среди букмекеров были, даже при условии, что как вы говорите, что «Балтика» – это не «Зенит» и ее возможности меньше?

– Да.

– Раньше у «Балтики» было соглашение с букмекерской компанией «Мелбет». Клуб получил бы от букмекера порядка 190 млн рублей при условии выступления в РПЛ. По состоянию на 2025 год эти суммы изменились?

– Изменились. Особенность наших отношений с букмекерской компанией зависит от того, что у нас уже есть титульный спонсор, он же является генеральным. Мы не можем расположить логотип букмекера на груди, на самом видном месте, как делают многие клубы.

Мы располагаем логотип «Бетсити» справа сбоку на футболке. Наш партнер-букмекер пошел на это, и мы достигли договоренностей, которые устраивают обе стороны. Мы довольны нынешним контрактом.

– Какая разница в стоимости между размещением на груди и иным размещением?

– Скажем так, разница есть, – заявил гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов.

