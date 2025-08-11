«Парма» сменила название на «БЕТСИТИ Парма». Клуб и букмекер подписали контракт на три года
Баскетбольный клуб «Парма» сменил название на «БЕТСИТИ Парма».
БЕТСИТИ стал титульным спонсором клуба из Перми. Соглашение между сторонами рассчитано на три года.
В рамках сотрудничества клуб сменит название на «БЕТСИТИ Парма», а брендинг букмекера будет нанесен на майку, шорты и поверхности арены УДС «Молот», где команда проводит домашние матчи.
Также стороны презентовали новый логотип клуба, в который интегрировано название букмекера.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: БЕТСИТИ
