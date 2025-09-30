«Зенит» победил в 6 из 7 последних матчей. 1.90 – обыграют «Рубин» в Кубке
«Рубин» примет «Зенит» в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.
Клуб из Санкт-Петербурга победил в 6 из 7 последних официальных матчей. Единственная потеря очков – 0:0 с «Балтикой» в 8-м туре чемпионата России.
«Рубин» одержал одну победу в 7 последних играх – над махачкалинским «Динамо» (1:0) 12 сентября.
Букмекеры считают «Зенит» фаворитом встречи за 1.90. На ничью можно поставить за 3.75, на победу хозяев – за 4.10.
Матч состоится 30 сентября и начнется в 18:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
