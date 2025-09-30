Фриц проиграл во всех 11 матчах против первой ракетки ATP, 9 раз – всухую. 1.70 – Алькарас победит 2-0
Тэйлор Фриц и Карлос Алькарас встретятся в финале турнира в Токио.
Американский теннисист проиграл во всех 11 официальных матчах против первой ракетки мира. В 9 встречах Фриц проиграл всухую.
Фриц и Алькарас дважды встречались на официальных турнирах – испанец оба раза победил со счетом 2-0.
Букмекеры считают Алькараса явным фаворитом финала в Токио за 1.25, на победу соперника дают коэффициент 4.15. Поражение Фрица со счетом 0-2 оценивается в 1.70.
Игра состоится 30 сентября, начало – в 12:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
