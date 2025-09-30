«Кайрат» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы соперников на победу

30-го сентября 2025 года во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» примет мадридский «Реал». Начало матча – в 19:45 по Мск.

Для «Кайрата» это дебютный сезон в основной сетке Лиги чемпионов. В 1-м туре клуб из Казахстана гостил у «Спортинга» и проиграл со счетом 1:4. В национальном первенстве клуб располагается на втором месте с отставанием в один балл от лидера, но при игре в запасе.

«Реал» начал сезон серией из семи побед в разных турнирах, но в прошлые выходные потерпел первое поражение – проиграл 2:5 «Атлетико» в дерби. В Лиге чемпионов мадридцы набрали три очка благодаря победе над «Марселем».

Аналитики БЕТСИТИ считают гостей явными фаворитами. Сделать ставку на победу «Реала» можно за 1.12, а на «Кайрат» – за 24.0 . Ничья в матче оценивается коэффициентом 11.0.

Эксперты предполагают результативный исход встречи. Поставить на ТБ 3.5 можно за 1.77 , а на ТМ 3.5 – за 2.13 . Шансы «Кайрата» отличиться в этом поединке оцениваются котировкой 2.28.

Игроки БЕТСИТИ уверены в успехе испанского гранда. 82% от принятых ставок на исход встречи приходятся на победу «Реала». 13% приняты на «Кайрат» и 5% – на ничью.

